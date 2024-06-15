الحجاج يتوافدون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح السبت التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وبدأت السلطات السعودية، صباح السبت، تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات، استعدادا للوقوف على صعيده الطاهر.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، السبت، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: “خذوا عني مناسككم “.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر 10 ذي الحجة تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.