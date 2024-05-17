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فيلم وثائقي يروي أصالة المعمار التقليدي بقرية "القصر"

“الحجر الجاف”.. فن العمارة التقليدية بين الحفاظ على التراث الشعبي وزحف التمدّن!

مريم زكري
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“الحجر الجاف”.. فن العمارة التقليدية بين الحفاظ على التراث الشعبي وزحف التمدّن!
ح.م

احتضن المتحف الوطني للآثار القديمة بالعاصمة، تزامنا مع شهر التراث، عرضا خاصا للفيلم الوثائقي” La Pierre sèche “،للمخرج محمد يحياوي، الذي يسلط فيه الضوء على عالم العمارة التقليدية بالحجر الجاف في الجزائر.
الفيلم عبارة عن شريط وثائقي باللغة الفرنسية مدته 18 دقيقة، من إنتاج وإخراج المنتج والمخرج الجزائري محمد يحياوي، يقدم للمشاهدين رحلة مشوقة إلى عالم الحجر الجاف كهيكل معماري تقليدي، ويأخذنا يحياوي في جولة عبر زقاق قرية قديمة “قرية القصر” الموجودة بين ولايتي برج بعريريج ومسيلة ليعرض لنا الإنجازات العظيمة لهذا النوع البارز من العمارة، ويبرز العمل أن العمارة بالحجر الجاف ليس مجرد طريقة بناء، بل هو شاهد حي على عبقرية الإنسان التي تتجاوز العصور، كما يسلط هذا الفلم الضوء على التقنيات الأساسية المستخدمة في بناء هياكل متينة ومتناغمة دون اللجوء إلى الإسمنت أو مواد أخرى حديثة، كما يؤكد على ذكاء الحرفيين الذين استطاعوا استغلال الموارد الطبيعية المحلية لبناء معالم تحدت الزمن والظروف المناخية.
وتضمن الفلم شهادات حية لسكان قرية “القصر” وحديثهم بفخر عن تطويعهم للحجر، وتحويله إلى معالم عمرانية ومباني صلبة بأزقة متناسقة تحدت عوامل الطبيعة، وتمسكهم بهذا الإرث رغم مظاهر التمدن التي زحفت على المنطقة، مع تطور تقنيات البناء الحديثة.
ويدعو هذا الوثائقي المشاهدين إلى استكشاف التراث الثمين لهذا النوع من العمارة الشعبية، وضرورة الاهتمام والحفاظ على هذا النوع من الإرث العمراني المتواجد بعدة ولايات، مبرزا أهمية الحفاظ على التراث واحترام البيئة أمور ضرورية في وقتنا الحالي، كما أن هذا النوع من البناء أعطى جمالية ملفتة لعدة قرى في الجزائر، منها باتنة، برج بوعريريج، وقرى منطقة القبائل.
واستوح المنتج محمد يحياوي الموسيقى التصويرية للفلم، من أصوات الطرق على الحجارة في أثناء بناء تلك المعالم التراثية، وبالمقابل دعا يحياوي خلال حديثه لـ” الشروق” بالمناسبة إلى “ضرورة الحافظ على هذا الإرث العمراني والثقافي، وكل ما يترتب عنه من تنظيم اجتماعي واقتصادي، باعتباره أسلوبا منتشرا في عدة مناطق من الوطن، و”فن” تم إدراجه في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، مشيرا إلى أن بناء الحجر الجاف يعتمد بشكل كبير على خبرة الحرفيين، وغالبا ما يرتبط بتقنيات ورثت عبر الأجيال، بالإضافة إلى جماليتها تقدم الحجارة الجافة فوائد علمية، لا يمكن إنكارها بما في ذلك المتانة ومقاومة الظروف الجوية، والمناخية والعزل الحراري واحترام النظام البيئي المحلي.

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