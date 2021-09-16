أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، مساء الأربعاء، إن ما يتم تداوله حول تقليص الحجم الساعي لتدريس الأمازيغية في المناهج المدرسية مجرد تأويلات لا أساس لها من الصحة.

وحسب بيان للوزارة قدم بلعابد خلال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد “كل التطمينات للتكفل بالأمازيغية، نافيا بشكل صريح كل ما رُوِّج من تأويلات في شأن المكانة التي تكتسيها مادة اللغة الأمازيغية ضمن البرنامج الدراسي الوطني ومُجدِّدا في نفس الوقت تأكيده على حضورها الثابت في الدوام الرسمي”.

بيان الوزارة

استقبل وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 بمقر وزارة التربية الوطنية، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، السيد سي الهاشمي عصاد ووفد من أعضاء الأمانة العامة، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية.

تناول الطرفان خلال هذا اللقاء محاور متعلقة بواقع تدريس اللغة الأمازيغية وتأطيرها البيداغوجي، وتم الاتفاق على إعادة بعث اللجنة المشتركة بين الهيئتين، كونها الإطار الأنسب لمتابعة سيرورة عملية تدريس الأمازيغية في المدرسة الجزائرية.

وبالمناسبة، قدّم السيد الوزير كل التطمينات للتكفل بالأمازيغية، نافيا بشكل صريح كل ما رُوِّج من تأويلات في شأن المكانة التي تكتسيها مادة اللغة الأمازيغية ضمن البرنامج الدراسي الوطني ومُجدِّدا في نفس الوقت تأكيده على حضورها الثابت في الدوام الرسمي.

وفي ختام الاجتماع شدد السيد الوزير على أنه لا مجال للتشكيك في مسار تعميم اللغة الأمازيغية الذي التزمت به وزارة التربية الوطنية تماشيا مع أحكام الدستور.