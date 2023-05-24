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الحجّ: افتتاح منصة الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر

الشروق أونلاين
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الحجّ: افتتاح منصة الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر
ح.م
منصة الحجز الإلكتروني

افتتحت مساء الأربعاء منصة الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر الخاصة برحلات الحجّ، لتمكين الحجاج من استكمال إجراءاتهم الإدارية.

وحسب ما ذكره الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان،  سيكون على المواطنين المعنيين بأداء مناسك الحجّ، إجراء الحجز الإلكتروني عبر المنصة .

كما يتعيّن على الحجّاج، طباعة وصل الحجز، لإيداعه لدى مصالح الدائرة لاستكمال ملف طلب التأشيرة.

وبعد إتمام هذه الإجراءات، سيكون على المسافرين القيام بعملية الحجز الإلكتروني لغرقة الإقامة بمكة المكرمة، وطباعة بطاقة الإسكان، لتقديمها لمصالح البعثة الوطنية.

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