الحج مقاصد إيمانية.. وعلاج للأمراض النفسية والبدنية

باحثون يؤكدون أن التجارب الميدانية أثبتت هذه الفوائد

طرح دكاترة ومختصون جملة من التساؤلات، تتلخص في الأبعاد الروحية والمعاني التعبدية المستخلصة من أداء فريضة الحج، على رأسها أخلاق الناسك، وصحة الأبدان، وأثرها في نفسية الحاج، وكذا كيفية استشعار الحجاج للقيم الروحية عند قيامهم بمختلف شعائر الحج، من الإحرام إلى التلبية والطواف والسعي والوقوف بعرفة، إلى رمي الجمرات يوم العيد وفي أيام التشريق وصولا إلى طواف الوداع، مؤكدين على أهمية فوائد مناسك الحج من الناحية الصحية، وأثرها في الشفاء والعلاج من الأمراض البدنية والنفسية.

ويكتسي البعد الروحي في أداء فريضة الحج أهمية كبرى، خاصة ما تعلق بتأدية الشعائر الدينية، في ظل الأدلة الشرعية من جهة، وتحدّيات العصر من جهة أخرى، ففي هذا السياق، قال عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، في كلمته الافتتاحية للندوة التي احتضنتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”، إن اختيار موضوع “مقاصد الحج وأسراره”، من قبل المجلس العلمي للجامع، لمناقشته من طرف أساتذة ومختصين في الفقه والشريعة الإسلامية، نابع من “أهمية الجانب الروحي لهذه الشعيرة المقدسة، التي تتطلب الوقوف عند أدق تفاصيلها من أجل أدائها بالشكل المطلوب”.

وأضاف عميد جامع الجزائر، بأن الأمر لا يتعلق بمجرد رحلة أو مناسك يتوجب القيام بها، وإنما هي مقاصد إيمانية متكاملة على الحاج التحلي بها، مشيرا إلى أن الحاج غالبا ما يركّز على الجانب الفقهي المتعلق بكيفية أداء هذه الفريضة، مبرزا أهمية الجانب الروحي الواجب إدراكه أيضا حتى قبل التوجه نحو البقاع المقدسة، مع التأكيد على أن الإخلاص والنية في رحلة الحج هو شكل من أشكال الوعي بالأهمية الروحية لهذه الشعيرة.

الحج شفاء للروح والجسد

ومن جهتها، أوصت الدكتورة زهرة كبير، طبيبة عامة، في محاضرة ألقتها بعنوان “صحة الأبدان أساس مناسك الحج”، كل من يعاني من مرض عضوي أو نفسي، أن تكون وجهته بيت الله الحرام، خاصة رحلة الحج التي اعتبرتها الدكتورة إحدى العلاجات المفيدة للأمراض البدنية والنفسية، قائلة، إن جميع شعائر الحج من طواف وسعي وتلبية كلها حركات تساعد الحاج أو المريض على التخلص من الألم والأوجاع النفسية والجسدية، كما أنها سبب في تنشيط الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة، ومقاومة الألم، بحيث تجعل الحاج يقاوم المرض والتعب والإرهاق، وأضافت المتحدثة أن المشي والهرولة من بين الشعائر التي تمنح طاقة للجسم وتوازنا بين الشعور بالوجع والسعادة.

وكشفت الدكتورة زهرة كبير، أن العديد من المرضى الذين يعانون من ألم بالمفاصل تزول عنهم أوجاعهم الجسدية خلال الطواف والسعي والهرولة، بسبب تنشيط العديد من الهرمونات، حيث نصحت المتحدثة الحجاج والمعتمرين بضرورة أخذ قسط من الراحة للحفاظ على قدراتهم البدنية والقيام بالعبادات من صلاة، وطواف في ظروف صحية جيّدة.

ماء زمزم مصدر طبيعي للفيتامينات والأملاح المعدنية

وفي ذات السياق، تطرقت الدكتورة إلى الإعجاز العلمي في ماء زمزم، قائلة إنه الماء الوحيد الغني بالأملاح المعدنية، والفيتامينات التي يحتاجها الإنسان للعيش لمدة طويلة ويمكنه حتى الاستغناء عن الطعام، واستغلال الفرصة للاستمتاع بالفوائد الصحية لمناسك الحج.

وللإشارة، فإن أشغال الندوة العلمية التي احتضنتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن” بجامع الجزائر، عرفت تقديم مداخلات عدة تمحورت على وجه الخصوص حول المعاني الروحية لمناسك الحج، وأخلاق الناسك، والقصد من هذه الفريضة.