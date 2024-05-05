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عبر بطاقة "نسك" الذكية

“الحج والعمرة السعودية” تتيح للحجّاج تقييم خدمات الفنادق والوكالات

الشروق أونلاين
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“الحج والعمرة السعودية” تتيح للحجّاج تقييم خدمات الفنادق والوكالات
ح.م
ضيوف الرحمان

أصبح بإمكان الحجّاج تقييم الخدمات المقدّمة لهم من قبل الفنادق والوكالات، عبر بطاقة “نسك” الذكية، حسب ما أفادت به وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الأحد.

ويمكن لمستعملي هذه البطاقة، بنسختيها المطبوعة والرقمية، رفع الشكاوى والملاحظات بشأن مختلف الخدمات طيلة فترة إقامتهم لأداء مناسك الحجّ، ضمن العديد من الميزات الأخرى.

وذكرت الوزارة أن بطاقة “نسك” التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، تحتوي على ميزات عديدة لخدمة الحجاج. إذ تسهل تنقلاتهم بسلاسة، إضافة إلى أنها تمكّنهم من تلقي التنبيهات المهمة، والتعرف على جداول التفويج.

كما تسمح البطاقة الذكية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بالاستفادة من الخدمات الصحية، وتعريف هوية الحاج لدى الجهات المنظِّمة، عبر إتاحة التحقّق من بياناته، لخدمته على أحسن وجه، يضيف المصدر.

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