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الحج والعمرة: السعودية تسمح بدخول الملقحين بـ”سبوتنيك”

الشروق أونلاين
  • 2012
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الحج والعمرة: السعودية تسمح بدخول الملقحين بـ”سبوتنيك”

أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، الأحد، عن السماح للملقحين بلقاح “سبوتنيك” الروسي المضاد لفيروس كورونا بتأدية مناسك الحج والعمرة، بداية من شهر جانفي المقبل.

وقامت الهيئة بإدرج لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضمن تحديثات تطبيق “وقاية” للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة.

وأوضحت أن الحاصلين على جرعتي لقاح “سبوتنيك V” مسموح لهم بالدخول “لغرض الزيارة القصيرة وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2022”.

ويحتوي تطبيق “وقاية” للقاحات في السعودية على تعريف مكتمل التحصين لغرض القدوم إلى السعودية وقائمة اللقاحات المعترف بها من قبل السلطات السعودية.

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين

وفي 15 أكتوبر 2021، قررت السلطات السعودية السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية كاملة للحرمين الشريفين وتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 بدء من الأحد.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أنه تقرر بداية من الأحد المقبل تخفيف الاحترازات الصحية والسماح بالاستخدام الكامل للطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات.

كما أوضح البيان أنه على الراغبين في العمرة والصلاة استخدام تطبيق اعتمرنا لأخذ المواعيد.

وأضاف بيان الداخلية السعودية، أنه تقرر السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ  مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة.

 واشترطت السلطات السعودية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للزوار الراغبين في زيارة الحرمين الشريفين.

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