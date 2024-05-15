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“الحج والعمرة السعودية” توفر 15 دليلًا توعويًا بـ16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج

الشروق أونلاين
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“الحج والعمرة السعودية” توفر 15 دليلًا توعويًا بـ16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج
ح.م
الحج

وفّرت وزارة الحج والعمرة السعودية 15 دليلاً إرشاديا تفصيليا، يتناول الموضوعات التي تهمّ الحجّاج، في مبادرة توعويّة تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج.

وتتميّز الأدلّة الجديدة، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء أداء المناسك. وذلك ضمن جهود الوزارة الاتصاليّة والتوعويّة، لموسم الحجّ للعام الجاري 1445هـ.

وذكرت الوزارة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه يمكن الحصول على الأدلة التوعوية من خلال زيارة موقع الوزارة.

 وأضافت الوزارة أن الأدلة تجيب عن تساؤلات الحجاج من خلال لغات مُتعددة تتجّاوز 16 لغة عالميّة، ضمن أكثر اللغات الحيّة استخدامًا بين ضيوف الرحمن. وهي:

  • العربية،
  • الإنجليزية،
  • الفرنسية،
  • الأوردو،
  • البنغالية،
  • الإندونيسية،
  • الهوسا،
  • الأمهرية،
  • الفارسية،
  • الإسبانية،
  • التركية،
  • الروسية،
  • السنهالية،
  • الأوزبكية،
  • الروسية،
  • الماليزية.

وتتضمن هذه الأدلة التوعويّة، وفقا للمصدر ذاته، على كافة المعلومات والتوجيهات الشرعيّة والصحيّة والإجرائيّة والتنظيميّة. بلغة مُبسطة وصور ورسومات تفصيليّة، ومجموعة من المقاطع المرئية التعليمية.

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