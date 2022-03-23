“الحديث عن الكواليس في مباراة الكاميرون في وسائل الإعلام مجرد كرنفال”

رئيس "الفاف" شرف الدين عمارة

يرى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بأن الكلام الكثير في وسائل الإعلام حول عمليات الكولسة من طرف المسؤوليين الكاميرونيين، تحسبا للمواجهة المرتقبة ما بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الكاميروني، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة كأس العالم، المقررة نهاية العام الجاري بقطر، وهو مجرد “كرنفال” لا غير.

وجاء رد رئيس الفاف على أسئلة الصحفيين، يوم الثلاثاء، على هامش اليوم الأخير من منافسة اتحاد شمال إفريقيا، التي احتضنتها الجزائر، بملعب الدار البيضاء، باستهتار إلى درجة وصفه المعلومات المسربة في وسائل الإعلام عن محاولات كاميرونية للكولسة من أجل التأثير على مجريات اللقاء الفاصل مابين الخضر منتخب الأسود غير المروضة بالفاقدة لصفة الكولسة .

وقال شرف الدين عمارة: “إن دور الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو توفير الظروف الملائمة للمنتخب الوطني وحمايته إضافة إلى واجبات أخرى، الحديث عن الكواليس واستعمال هذه الكلمة بإسهاب من طرف الصحافة والإعلام هي مجرد كرنفال”.

وكان يقصد شرف الدين عمارة بهذه التصريحات أن الكواليس تحدث في سرية، وإذا ما تم تسريبها في الصحافة ووسائل الإعلام ستفقد هذا المعنى .

وأراد الإعلاميون الذين التقوا برئيس الفاف بملعب دار البيضاء، الاستفسار منه عن الإجراءات أو الخطوات التي قامت بها هيئته، من أجل التصدي إلى محاولات الجانب الكاميروني للتأثير على مجريات المباراة الفاصلة أمام المنتخب الوطني، على غرار تعيين حكام يخدمون مصالح المنتخب الكاميروني ، فضلا عن ذلك اختيار ملعب المباراة بدوالا رغم التحفظات التي دونت ضده في كأس إفريقيا بسبب رداءة أرضية ميدانه، إضافة إلى أمور أخرى.

للإشارة، فإن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر عدم مرافقة بعثة المنتخب الوطني في تربصه بعاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، رغم أن حضوره مع المنتخب الوطني في هذا الوقت يعتبر ضروري، لتقديم الدعم المعنوي للاعبين تحسبا للمواجهتين الناريتين ضد منتخب الكاميرون، في إطار الدور الفاصل المؤهل إلى المونديال القطري.

ل. ط