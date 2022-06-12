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الحد من أضرار التبغ في منتدى عالمي

ع.ع
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الحد من أضرار التبغ في منتدى عالمي

تنطلق، الخميس بالعاصمة البولندية وارسو الدورة التاسعة لفعاليات المنتدى العالمي للنيكوتين بمشاركة المئات من العلماء والخبراء المتخصصين.

ويهدف المنتدى الذي يقام تحت عنوان: “الحد من أضرار التبغ: هنا من أجل الخير”، إلى الحد من الضرر من خلال منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا وإلى الإسراع بالتوقف عن التدخين وغيره من أشكال تعاطي التبغ المحفوف بالمخاطر.

وسوف يناقش المتدخلون النهج والسياسات والتغييرات التنظيمية لهذه الظاهرة، والعوائق التي تحول دون تنفيذها في جميع أنحاء العالم.. علما أن جزائريين سيحضرون المنتدى بدعوة من مؤسسة فيليب موريس عبر فرعها بالجزائر.

ويشارك أيضا في هذا المنتدى الأطراف المعنية بمسألة النيكوتين على مستوى العالم لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، كما يركز المنتدى على دور منتجات النيكوتين ذات احتماليّة تخفيض الضرر والتي تساعد في الإقلاع عن التدخين، مثل منتجات تسخين التبغ بدلاً من حرقه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد احتفلت يوم 31 ماي باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، وكان شعار حملة 2022 “التبغ يهدد بيئتنا”، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعى بين الجمهور بشأن التأثير البيئي للتبغ من الزراعة والإنتاج والتوزيع والنفايات، لإعطاء متعاطي التبغ سببًا إضافيًا للإقلاع عن التدخين.

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