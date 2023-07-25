الحرائق طالت أجمل المناطق السياحية والوكالات تبحث عن بدائل

مواطنون يلغون حجوزاتهم وسياح يقطعون العطلة

أكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية رشيد بلحاج، أن السياحة الداخلية هذا العام شهدت انتعاشا غير مسبوق، بحجوزات تجاوزت كل التوقعات.

وأضاف في تصريح للشروق الثلاثاء أن الحرائق الأخيرة طالت العديد من الولايات السياحية التي شهدت نسبة كبيرة من إقبال السياح على غرار تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة، وأضاف أن “الفاجعة” التي شكلت صدمة لجميع الجزائريين وأدت إلى “تجميد” الموسم السياحي في هذه المناطق تسببت في خلط أوراق السياح والمصطافين الذين ألغى غالبيتهم عطلتهم في هذه المناطق هروبا من النيران الملتهبة التي حولت الكثير من المناطق السياحية والغابية إلى رماد.

وأضاف نذير بلحاج أن عددا كبيرا من زبائن الوكالات السياحية ألغو حجوزاتهم ومواعيدهم السياحية في الولايات المتضررة من النيران، “خاصة وأن الولايات الشرقية معروفة بجمالها الطبيعي الخلاب ومناطقها السياحية الساحرة التي تستحوذ عادة على حصة الأسد من السياح”، وكشف أن الكثير من السياح غيروا وجهتهم إلى بلدان أجنبية على غرار تونس وتركيا ومصر، وهذا ما يشكل حسبه خسارة كبيرة للسياحة الداخلية التي شهدت انتعاشا غير مسبوق، وهو ما أثار ارتياح وتفاؤل الوكالات السياحية هذا العام، بعد سنوات عجاف تسببت فيها جائحة كورونا.

وقال محدثنا أن الحرائق جاءت في عز موسم الاصطياف وطالت أجمل المناطق السياحية في الجزائر وهو ما شكل صدمة لدى الوكالات السياحية وتسبب في حزن عميق وسط الجزائريين، “غير أن الأمر مقدر من الله و الكوارث أحيانا لا يمكن التنبؤ بها ولا حتى مواجهتها” وأردف أن الوكالات السياحة ستعمل جاهدة على تكثيف البرامج السياحية في مختلف الولايات الساحلية ، ومساهمتها في نشر الحملات التحسيسية للحفاظ على ماتبقى من الغابات وتفادي المزيد من الحرائق.

وبخصوص مستقبل السياحة في المناطق المتضررة، قال محدثنا أن ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة تحتوي على إمكانيات سياحية كبيرة تمكنها من تدارك الكارثة والعودة سريعا إلى استقطاب السياج وهذا ما يتطلب من مختلف الفاعلين في المجال السياحي بذل مجهودات أكبر لإعادة تأهيل المناطق المتضررة والعودة إلى الحياة الطبيعية.