الحرارة تدخل 100 شخص إلى الاستعجالات بوهران

الحصيلة تخص مؤسستين استشفائيتين

خلَف ارتفاع درجات الحرارة بولاية وهران، على غرار باقي ولايات الوطن، حالة طوارئ غير مسبوقة على مستوى المصالح الاستشفائية، بسبب التوافد الكبير للمرضى على مصالح الاستعجالات، سواء على مستوى مستشفى أول نوفمبر أو حتى بن زرجب بحي البلاطو، أين وصل عدد ضحايا الحرارة إلى 100 حالة في ظرف 48 ساعة الماضية وهو رقم مقلق حسب ما أكدته المصادر التي ساقت الخبر.

وأكدت مصادر الشروق، أن الحالات المتوافدة في الغالب هي لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مثل الربو والحساسية والضغط الدموي والسكري وغيرها، أين وفرت المصالح الطبية في كلتا المؤسستين كل الظروف اللازمة لاستقبال المرضى، وتقديم الإسعافات اللازمة، وإخضاع بعض الحالات للتنفس الاصطناعي، مؤكدين أن عدد الحالات قد يرتفع لغاية يوم الأربعاء المقبل، علما أن ديوان الأرصاد الجوية كان قد حذر من الارتفاع المتواصل للحرارة والتي وصلت حدود الـ47 درجة.

كما وجه مجموعة من الأطباء على مستوى مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى أول نوفمبر، بعض النصائح للمواطنين خاصة منهم كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة، مثل السكري والربو والحساسية، بضرورة تفادي الخروج في أوقات الظهيرة، وإذا تطلب الأمر يتوجب وضع قبعات واقية وشرب الكثير من المياه، والسير تحت الظل، في خطوة لتفادي التعرض لضربات شمس قاسية قد تكون نتائجها الصحية وخيمة.

في مقابل ذلك، مصالح مديرية التجارة، شنت خلال اليومين الأخيرين حملة مراقبة عبر سيارات الأجرة التي تعمل عبر الخطوط الطويلة، وتفتقد لمكيفات الهواء، حيث تمّ تغريم المخالفين بغرامات مالية، لأنه لا يعقل المغامرة بنقل الركاب في مثل هاته الظروف المناخية الصعبة.