-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الحرارة تُشير إلى 38 درجة لمّا تنطلق مباراة النيجر والجزائر!

علي بهلولي
  • 305
  • 0
الحرارة تُشير إلى 38 درجة لمّا تنطلق مباراة النيجر والجزائر!

يلعب المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مباراة النيجر مساء هذا الثلاثاء، تحت درجة حرارة عالية جدا.

وتنطلق هذه المباراة على الساعة الخامسة مساءً بِتوقيت مدينة نيامي عاصمة النيجر، وهو التوقيت ذاته للجزائر.

وتقول بيانات مصالح الرّصد الجوّي إن درجة الحرارة بِمدينة نيامي عاصمي النيجر، تُشير إلى رقم “38”عند انطلاق هذه المباراة، وتنخفض إلى “36” عند انتهائها. والله أعلم.

هكذا كانت المقابلات تُجرى في أدغال إفريقيا أيّام الأخضر بلومي ورابح ماجر ومحمود قندوز وصالح عصاد وتاج بن صاولة وعلي فرقاني وفضيل مغارية….. وما أشبه اللّيلة بِالبارحة! قبل أن تتدخّل “الفيفا” متسلّلة، ليس حماية للاعبين، وإنما استجابة لِضغوط القنوات المشفّرة التي تشتري حقوق النقل التلفزيوني الحصري (الصورة تظهر رديئة بعد الظهر والعصر، وتُنفّر المُستهلك، بِلغة اللبيراليين، عفوا المُتفرّج، والعكس في الليل تحت الأضواء الكاشفة).

للإشارة، فإن اتحاد النيجر لكرة القدم برّر برمجة المقابلة بُعَيْدَ العصر بِقليل، وعدم تنظيمها ليلا تحت الأضواء الكاشفة، بِالظروف الأمنية.

مقالات ذات صلة
وزير الرياضة يُنهي مهام مدير ملعب البليدة

وزير الرياضة يُنهي مهام مدير ملعب البليدة

غلام يتّجه إلى الخروج من النّفق المظلم

غلام يتّجه إلى الخروج من النّفق المظلم

هكذا كانت صيانة ملعب تشاكر من 2009 إلى 2019

هكذا كانت صيانة ملعب تشاكر من 2009 إلى 2019

بِالفيديو: آخر مران لـ “الخضر” بِنيامي

بِالفيديو: آخر مران لـ “الخضر” بِنيامي

رقم قياسي لِبلماضي في تاريخ مدربي “الخضر”

رقم قياسي لِبلماضي في تاريخ مدربي “الخضر”

“الخضر” يباشرون تحضيراتهم وآخر حصتين بنيامي

“الخضر” يباشرون تحضيراتهم وآخر حصتين بنيامي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد