الحرارة تُشير إلى 38 درجة لمّا تنطلق مباراة النيجر والجزائر!

يلعب المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مباراة النيجر مساء هذا الثلاثاء، تحت درجة حرارة عالية جدا.

وتنطلق هذه المباراة على الساعة الخامسة مساءً بِتوقيت مدينة نيامي عاصمة النيجر، وهو التوقيت ذاته للجزائر.

وتقول بيانات مصالح الرّصد الجوّي إن درجة الحرارة بِمدينة نيامي عاصمي النيجر، تُشير إلى رقم “38”عند انطلاق هذه المباراة، وتنخفض إلى “36” عند انتهائها. والله أعلم.

هكذا كانت المقابلات تُجرى في أدغال إفريقيا أيّام الأخضر بلومي ورابح ماجر ومحمود قندوز وصالح عصاد وتاج بن صاولة وعلي فرقاني وفضيل مغارية….. وما أشبه اللّيلة بِالبارحة! قبل أن تتدخّل “الفيفا” متسلّلة، ليس حماية للاعبين، وإنما استجابة لِضغوط القنوات المشفّرة التي تشتري حقوق النقل التلفزيوني الحصري (الصورة تظهر رديئة بعد الظهر والعصر، وتُنفّر المُستهلك، بِلغة اللبيراليين، عفوا المُتفرّج، والعكس في الليل تحت الأضواء الكاشفة).

للإشارة، فإن اتحاد النيجر لكرة القدم برّر برمجة المقابلة بُعَيْدَ العصر بِقليل، وعدم تنظيمها ليلا تحت الأضواء الكاشفة، بِالظروف الأمنية.