الحرارة والرّطوبة يضاعفان معاناة أصحاب الأمراض المزمنة

التعامل بحذر بحسب الظروف المناخية

حذر مختصون من المخاطر الصحية التي تفرضها موجات الحر المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة على المصابين بالأمراض المزمنة، لاسيما مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مؤكدين أن هذه الظروف المناخية قد تضاعف الضغط على الجسم وتزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة، وهو ما يستدعي التقيد بالإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على الترطيب الجيد للجسم، مع المحافظة على سلامة الغذاء والدواء.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمعية والمرشد الصحي وعضو اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المزمنة، فيصل أوحادة، عن مواصلة الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين، من أجل توعية المرضى خلال الأيام التي تشهد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، داعيا إلى التعامل بجدية مع تأثير الظروف المناخية على الصحة، وعدم الاستهانة بالإجراءات الوقائية التي قد تنقذ حياة الكثير من المرضى خلال فصل الصيف.

أوحادة: الوقاية تكون بتجنب التعرض للشمس والإكثار من الماء

وأوضح أوحادة أن ارتفاع درجات الحرارة عندما يتزامن مع الرطوبة العالية يجعل الجسم يواجه صعوبة أكبر في التخلص من الحرارة الداخلية، لأن الرطوبة تعيق تبخر العرق، وهي الآلية الطبيعية التي يعتمد عليها الجسم للتبريد، ونتيجة لذلك ترتفع درجة حرارة الجسم ويزداد الضغط على القلب والدورة الدموية، وزيادة احتمال الإصابة بالإجهاد الحراري أو الإنهاك الحراري، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأشار المتحدث إلى أن مرضى السكري بدورهم يتأثرون بشكل مباشر بهذه الظروف المناخية، إذ يمكن للجفاف الناتج عن فقدان السوائل أن يؤدي إلى اضطراب مستويات السكر في الدم، كما أن الحرارة والرطوبة قد تؤثران في طريقة استجابة الجسم للأنسولين، سواء الطبيعي أم المحقون، وهو ما قد يزيد من احتمالات ارتفاع أو انخفاض السكر بشكل مفاجئ إذا لم تتم المراقبة المستمرة والالتزام بالإرشادات الطبية.

الرّطوبة تسرع من تلف العديد من المواد الغذائية

كما نبه أوحادة إلى جانب آخر، يتمثل في سلامة الأغذية والمشروبات خلال فصل الصيف، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة تسرع من تلف العديد من المواد الغذائية، خاصة تلك المعروضة خارج المحلات أو تحت أشعة الشمس، أو المخزنة في ظروف غير مناسبة، وأضاف أن استهلاك أغذية فاسدة قد يؤدي إلى تسممات غذائية تسبب فقدانا سريعا للسوائل، واضطرابات صحية قد تؤثر بشكل خطير في مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتؤدي إلى اختلالات يصعب التحكم فيها خلال وقت قصير.

ولم يستثن أوحادة الأدوية من هذه التحذيرات، حيث شدد على ضرورة احترام شروط حفظها، لاسيّما الأدوية الحساسة للحرارة وبعض أنواع الأنسولين، داعيا المرضى إلى عدم تركها داخل السيارات أو في أماكن معرضة للشمس أو درجات الحرارة المرتفعة، لأن ذلك قد يؤثر في فعاليتها العلاجية ويقلل من كفاءتها.

وفي تصريح صحفي أعد استنادا إلى التوجيهات الصحية التي يركز عليها خلال حملاته التحسيسية، قال فيصل أوحادة فصل الصيف يتطلب من مرضى الأمراض المزمنة مضاعفة الحيطة والانتباه، لأن الحرارة والرطوبة قد تؤثران بشكل مباشر في توازن الجسم وفي فعالية العلاج، الوقاية تبدأ بالحرص على شرب الماء بانتظام، حتى دون الشعور بالعطش، مع تجنب الخروج خلال ساعات الذروة، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة ومظللة، إضافة إلى المراقبة الدورية لمستويات السكر وضغط الدم، كما أدعو المواطنين إلى عدم شراء الأغذية أو المشروبات المعروضة في ظروف غير صحية، وإلى التأكد من سلامة العلب الغذائية قبل اقتنائها، لأن الوقاية مسؤولية مشتركة تبدأ من السلوك اليومي البسيط.

شرب الماء ووقف النشاط ساعات الذروة

وأكد أوحادة أن الالتزام بهذه التدابير الوقائية يساهم بشكل كبير في الحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مشيرا إلى أن الوقاية تبقى أقل تكلفة وأكثر فعالية من العلاج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تستوجب متابعة مستمرة.

كما نصح بضرورة الإكثار من شرب الماء والسوائل المناسبة، مع تجنب المشروبات الغنية بالسكر والكافيين بالنسبة لمن تستدعي حالتهم الصحية ذلك، والابتعاد عن الأنشطة البدنية المجهدة خلال ساعات الذروة الممتدة تقريبا من الحادية عشرة صباحا إلى السادسة مساء، وارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، وعدم إهمال أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة، والإرهاق الشديد، وتسارع ضربات القلب، أو اضطراب الوعي، لأنها قد تكون مؤشرات على الإصابة بالإجهاد الحراري الذي يستوجب التدخل السريع.