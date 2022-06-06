الحراش: توقيف 16 شخصا حاولوا منع القبض على مروج مخدرات

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 16 شخصا بعدما حاولوا منع عناصر الشرطة من القبض على مروج مخدرات ببلدية الحراش.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بـأمن المقاطعة الإدارية الحـراش مـن توقيـف 16 شخصا عن قضية إنشاء وتكوين عصابة أحياء لغرض السيطرة وبسط النفوذ والإخلال بالنظـام العـام، إهانـة هيئـة نظـاميـة، التحطيم العمـدي لأملاك الدولـة مع تسهيل فرار أشخاص مطلوبين مع الحيازة على المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية تمت بعـد وصـول معلومـة إلـى المصلحة المحققـة مفادهـا وجـود شـخص يقـوم بترويج المؤثرات العقليـة علـى مستوى إحـدى أحيـاء مدينة الحـراش ، أين توجهت قـوات الشرطة لتوقيف المشتبه فيـه ومن معه.

وأسفرت العمليـة عـن توقيف المشتبه فيـه الرئيسـي فـي القضية مع توقيـف 16 شــخصا إثـر محـاولـة محـاصـرتهم لعناصـر الشـرطة لتسهيل هـروب الموقـوف مـع رشـقهم بالحجارة والقارورات الزجاجيـة مـع تحـطـيـم أمـلاك الدولة، فيمـا ضبط بحوزتهم علـى مـخـدرات ومؤثرات عقلية.