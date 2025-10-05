-- -- -- / -- -- --
“الحرب العالمية ستندلع”.. وهذا ما جعل الرئيس الصربي يؤكد!

الشروق أونلاين
  • 1514
  • 0
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن الحرب العالمية ستندلع دون أدنى شك، وذلك وفقا لما نقلت صحيفة Kurir.

وقال فوتشيتش إن “الجميع يستعدون للحرب. وعندما يفعلون ذلك، فهذا يعني أنها ستندلع. وهذا ما سيحدث، أؤكد لكم، لأنني أرى ما يحدث وكيف يترقبه الجميع من حولي”.

وأشار إلى أن الدول، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، أصبحت تبحث عن مواقعها وتحالفاتها، وتجري حساباتها الدقيقة لاختيار الجانب الذي ستنضم إليه، تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وأردف: “لا أحد يستعد للمحادثات، بل يراقبون فقط من سيقف إلى جانب من. يحفرون خنادقهم وينتظرون البداية. وهم يعلمون أن الحرب قادمة، وهم يستعدون فقط”.

والأربعاء الماضي، حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، وحذر القوى الكبرى من ارتكاب أخطاء قد تؤدي إليها.

وأكد أنه في ظل الوضع العالمي الراهن، قد ينشب صراع كبير في أي لحظة.

