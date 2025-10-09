“الحرب على غزة انتهت بشكل تامّ”

خليل الحيّة:"الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح في الاتجاهين"

قال رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض في شرم الشيخ خليل الحية، إن المقاومة تسلّمت ضمانات من الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، ومن الإدارة الأمريكية، بأن الحرب على غزة قد “انتهت بشكل تام”.

وأكد الحية في كلمة ألقاها مساء الخميس، أن الاتفاق المتوصّل إليه في مصر، يتضمن “إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، ودخول المساعدات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين”.

كما يقتضي الاتفاق “إطلاق سراح 250 فلسطينيا من أسرى المؤبدات، و1700 من أسرى القطاع المعتقلين بعد السابع من أكتوبر. فضلا عن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء”.

وشدّد القيادي الفلسطيني في حديثه أيضا على أن الحركة “ستواصل العمل على تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني. وتقرير مصيره بنفسه، وإنجاز حقوقه إلى حين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

“حكومة مجرم الحرب تهدف إلى تعطيل تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة”

من جهة أخرى، أدانت حركة “حماس” مساء الخميس في بيان، “المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال على منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة”، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع.

وأسفرت هذه المجزرة عن “استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيًّا من الأبرياء العزّل، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض”، وفق ما ذكره البيان. معتبرا أن “حكومة مجرم الحرب نتنياهو تهدف إلى:

خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء،

وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة”.

وطالبت “حماس” في ذات البيان، “الوسطاء والإدارة الأمريكية، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية وإدانتها. والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل”.

وأعلنت “حماس” في وقت مبكر من الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة. خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي.

ويتضمن الاتفاق حسب ما ذكره بيان لـ”حماس”، انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التوقيع على المرحلة الأولى من خطته للسلام، بين حماس وإسرائيل”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث” الاجتماعية التي يملكها:”سيتمّ إطلاق سراح كل الرهائن قريبا جدا. وإسرائيل ستسحب قواتها نحو خط متّفق عليه”.