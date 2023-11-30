الحرب على غزة.. قطر تعلن تمديد الهدنة لـ”يوم إضافي”

أعلنت قطر عن تمديد الهدنة بين حماس وجيش الاحتلال ليوم إضافي، بعدما كانت حماس، قد تحدثت عن رفض الاحتلال تسلم محتجزين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إنه تم “توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية”، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على إكس، إنه “نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة”.

بدورها، أكدت حماس أنه تم الاتفاق مع الاحتلال على تمديد الهدنة ليوم إضافي.

وفي وقت سابق، قالت حماس إن جيش الاحتلال رفض تسلم سبعة محتجزين من النساء والأطفال وجثث ثلاثة آخرين قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع مقابل تمديد الهدنة المؤقتة لليوم الخميس.

وأضافت الحركة في بيان نشرته رويترز إن الرفض الإسرائيلي جاء “رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من الرهائن من نفس الفئة المتفق عليها.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل وحماس عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش).

وفي سياق متصل، طلب الجناح العسكري للحركة من مقاتليه في قطاع غزة الاستعداد لاستئناف المعارك مع الاحتلال إذا لم يتم تمديد الهدنة المؤقتة.

وقالت الحركة في بيان إن “كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة”.

وتابعت أن على المقاتلين “البقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة”.

ومنذ صباح الجمعة الماضي، بدأت هدنة إنسانية مؤقتة في غزة بموجب اتفاق بين الاحتلال وحماس تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي، يشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ومحتجزين إسرائيلييين وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.