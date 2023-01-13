الحرب في الصحراء الغربية الخيار الوحيد المتوفر الآن

هذا هو التوجه مهما كانت نتائج مؤتمر "البوليساريو"

أكد الأمين العام لوزارة الإعلام الصحراوية، حمدي ميارة الجمعة، بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين “بأن الحرب في الصحراء الغربية هي الخيار الوحيد المتوفر الآن”.

وأوضح حمدي ميارة، في تصريح لـ”وأج” قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الـ 16 لجبهة البوليساريو، “أنه مهما كانت نتائج الانتخابات التي ستفضي بانتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، فإن التوجه الصحراوي واضح والجميع مجمع على أن الشعب الصحراوي بعد استئناف الكفاح المسلح قد دخل مرحلة أخرى من كفاحه التحرري وبأن الحرب في الصحراء الغربية هي الخيار الوحيد المتوفر الآن”.

وأبرز ذات المسؤول الصحراوي في هذا الشأن بأن “خيار الكفاح المسلح لا يعني بتاتا بأن الصحراويين لم يبذلوا جهودا من أجل إحلال السلام”.

وأشار حمدي ميارة بأن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي سيحمل اسم الشهيد أمحمد خداد حبيب تحت شعار “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة”، سيشهد بعد مراسيم الافتتاح الرسمي، كلمة للولاية المضيفة وأخرى للجنة التحضيرية للمؤتمر وتلاوة التقرير الأدبي للأمانة الوطنية، قبل الإعلان عن رئاسة المؤتمر .

ومن المنتظر أن تشهد أشغال المؤتمر، خلال اليوم الأول، تقديم مداخلات للوفود الأجنبية المشاركة القادمة من إفريقيا، أمريكا اللاتينية ومن أوروبا و آسيا، وفق ذات المصدر.

ومن المرتقب أن يعرف المؤتمر الذي سيمتد ما بين الـ13 و الـ17 من شهر جانفي الجاري، حضور زهاء 2000 مندوب ومشارك وما لا يقل عن 300 شخص يمثلون بلدانا صديقة وشقيقة.

وللإشارة، فإن الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الـ16 لجبهة البوليساريو قد انعقدت من يوم السبت إلى الثلاثاء الماضيين بمخيم ولاية أوسرد بحضور جميع المندوبين الذين يمثلون دوائرهم الانتخابية لتقريب وجهات النظر حول المسائل التي تمت مناقشتها خلال مختلف الندوات السياسية التحضيرية.