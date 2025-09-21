الحرس الثوري الإيراني يتوعّد بـ “رد قاتل” على أي اعتداء

توعد الحرس الثوري الإيراني ما سماه بأعداء طهران برد “قاتل” في حال حدوث أي اعتداء جديد على الجمهورية الإسلامية.

وجاء ذلك في بيان أصدره الحرس الثوري اليوم الأحد بمناسبة بدء “أسبوع الدفاع المقدس” الذي يتزامن مع ذكرى انطلاق الحرب مع العراق عام 1980.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحرس الثوري أكد في بيانه أنه في حال وقوع أي خطأ حسابي جديد أو أي عدوان من قِبل العدو، فستكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليد العليا التي تمكّنها من المبادرة في ميدان المعركة، وستمنح العدو ردًا مميتًا ومَوعِظًا آخر.”

وقال البيان إن تجربة الدفاع المقدس الأولى والثانية (المقصود بها التصدي للهجوم الصهيوني على إيران) أثبتت أن “الردع الفعال هو نتاج الاستعداد الدائم، والإبداع في تصميم الاستراتيجيات والتكتيكات والعمليات في مواجهة الأعداء، وكذلك التطوير المستمر للتكنولوجيا والمنظومات الدفاعية والعسكرية المتقدمة في جميع المجالات”.

في 13 جوان الماضي، نفذ جيش الاحتلال الصهيوني، هجوما على إيران سماه عملية “شعب كالأسد”، أسفرت حسب وسائل إعلام إيرانية عن مقتل علماء ذرة وقادة عسكريين كبار.