الحرس الثوري الإيراني يشكر أردنيين ويحذّر الكويتيين.. ما القصة؟

أثار الحرس الثوري الإيراني جدلا واسعا بعد إصداره بيانين متتاليين، تقدم بالشكر في أحدهما لأردنيين، ووجه في الثاني تحذيرا للكويتيين.

وتحدث الحرس الثوري عن عمليات عسكرية استهدفت مواقع أمريكية في الأردن والكويت، حيث أشاد بـ”تعاون مواطنين أردنيين” وحذر الكويتيين من الاستمرار في استخدام أراضي بلادهم منطلقا للهجمات الأمريكية.

وأوضح الحرس الثوري، في بيانين منفصلين، أن الضربات جاءت ضمن الموجتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من عملية “النصر 2″، مشيرا إلى أنها استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في البلدين.

وقال الحرس الثوري إن معلومات قدمها مواطنون أردنيون أسهمت في تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت 20 مستودعا تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة الأزرق، لافتا إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الجنود الأمريكيين.

وأضاف أن القوة الجوفضائية التابعة له استهدفت كذلك، خلال الموجة الحادية والعشرين، طائرات نقل عسكرية من طراز C-17 وطائرات قيادة وتحكم في محيط مطار العقبة باستخدام صواريخ باليستية، مؤكدا إلحاق أضرار جسيمة بعدد منها.

من جانب آخر اعتبر الحرس الثوري أن وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الكويتية يجعلها جزءا من العمليات العسكرية ضد إيران.

وأضاف أن قواته دمرت نظام رادار إنذار مبكر أمريكي واستهدفت مستودعا للمعدات الجوية وحظيرة لطائرات مسيّرة من طراز MQ-9 داخل قاعدة علي السالم، ما أدى، بحسب البيان، إلى تدمير عدد من الطائرات المسيّرة.

كما دعا الحرس الثوري الشعب الكويتي إلى رفض استخدام أراضي بلاده في أي عمليات عسكرية تستهدف إيران، معتبرا أن استمرار وجود القوات الأمريكية يمثل مصدرا للتصعيد في المنطقة.