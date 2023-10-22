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الحرس الثوري الإيراني يعلن عن “مناورة بحرية” دعما للشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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الحرس الثوري الإيراني يعلن عن “مناورة بحرية” دعما للشعب الفلسطيني
وكالة الأنباء الإيرانية (ح.م)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج الفارسي نصرة للشعب الفلسطيني. 

وكشف قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة التابعة لقوات الحرس الثوري الادميرال علي بخشايي، عن “إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج الفارسي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأوضح بخشايي حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن هذه المناورات تضمنت “تدريبات بحرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، في مدن الأهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي البحرية”.

وأعرب المشاركون في هذه المناورات من على متن قطعهم البحرية في مياه الخليج الفارسي، حسب القائد العسكري، عن “استنكارهم للجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الابرياء داخل قطاع غزة”.

وأضاف علي بخشايي: “في هذه المناورات، رفعت أعلام إيران وفلسطين وجبهة المقاومة على السفن المشاركة، وقد أعلن أفراد طواقمها عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم”.

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