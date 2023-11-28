الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لحاملة الطائرات الأمريكية

عبر طائراته المسيرة..

وجه الحرس الثوري الإيراني عبر طائراته المسيرة تحذيرا إلى حاملة الطائرات الأمريكية “أيزنهاور” بعد وصولها إلى مضيق هرمز، ودخولها الخليج.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء على لسان قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، الذي قال:

المسيرات الإيرانية حلقت، الأحد الماضي، فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً بضرورة هبوط المروحيات وهم أكدوا أن المروحيات تقلع فوق الحاملة ورضخوا لتعليماتنا

وأضاف قائد السلاح البحري حسب ذات المصدر، أن “حاملة الطائرات “أيزنهاور”، أبدت تعاوناً جيداً خلال عبورها من مضيق هرمز باتجاه الخليج”، متحدثاً عن “تصوير جميع تحركاتهم”.

وتابع المسؤول ذاته: “التواجد الأمريكي العسكري في الخليج كان وما زال قائماً، ولكن مضيق هرمز تحت سيطرتنا ويعلم الأمريكيون أنهم في مرمى صواريخنا وقدراتنا العسكرية”.

“ولذلك هم لا يسعون أبداً إلى الاشتباك معنا أو الدخول في تحد”، يضيف قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني.