الحركة التنقلية للأساتذة: تمديد آجال اختيار المؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء في بيان، تمديد آجال اختيار المؤسسات التعليمية من طرف الأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2026-2027، إلى الأحد المقبل.

وجاء في بيان الوزارة:”تقرر تمديد آجال اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب فيها، عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية، إلى غاية يوم الأحد 5 جويلية 2026 عند منتصف الليل”.

“ويأتي هذا التمديد قصد تمكين الأساتذة الذين لم يدرجوا رغباتهم بعد، من إدخالها عبر ذات الفضاء. ولإتاحة الفرصة للراغبين في مراجعة أو تعديل اختياراتهم السابقة”، يوضح المصدر.