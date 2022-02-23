الحرمان من منحة البطالة في 3 حالات

نافيا تحديدها بـ6 أشهر.. وزير العمل:

كشف وزير العمل والتشغيل، يوسف شرفة، الأربعاء، عن ثلاث حالات لسحب منحة البطالة من المستفيدين، نافيا تحديد مدة الاستفادة بـ6 أشهر فقط، حيث ستبقى حسبه قائمة مادام الشاب يبحث عن منصب عمل.

وقال شرفة خلال حصة “ضيف التحرير” بالإذاعة الثالثة، إن هناك 3 حالات فقط يتم فيها سحب منحة البطالة من المستفيد، وحصرها في عرض فرصة عمل على المستفيد، وفي حال رفضها يُعاد عرض فرصة ثانية عليه، وإذا رفضها مرة أخرى يصدر قرار بوقف الاستفادة.

وأشار إلى توفير تكوين قصير المدى للمستفيد، يتناسب مع تخصصه بالدرجة الأولى، لإدماجه في منصب عمل، وفي حال رفض هذه الفرصة أو انسحب بعد الالتحاق بالتكوين، يتم توقيف استفادته من المنحة، مؤكدا أن هناك اتفاقية مع وزارة التكوين المهني لتوفير تربصات تكوينية للمستفيدين.

وذكر كذلك الأشخاص الذين يحصلون على دخل ويلتحقون بمناصب عمل، يتم آليا سحب الاستفادة من منحة البطالة منهم.

من جهة أخرى، نفى وزير العمل، تحديد مدة الاستفادة من منحة البطالة بـ6 أشهر، مؤكدا أنها ستبقى قائمة مادام الشاب لم يحصل على منصب عمل دائم.

وسبق أن كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل أن الاستفادة من منحة البطالة تتم عبر التسجيل لدى مصالح الوكالة من قبل الشباب طالبي الشغل عبر الموقع الرسمي لها.

وذكرت الوكالة في بيان لها جملة من الخطوات التي يتوجب على الشباب طالبي الشغل القيام بها قبل الاستفادة من المنحة.

خ.م