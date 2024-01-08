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الجزائر

الحرية الدينية في الجزائر: البرلمان العربي يرد على البيان الأمريكي

الشروق أونلاين
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الحرية الدينية في الجزائر: البرلمان العربي يرد على البيان الأمريكي

أدان البرلمان العربي، ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية والمتعلق بوضع الحرية الدينية في الجزائر، مشيرا إلى أنه تضمن “معلومات غير صحيحة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة”.

وشدد البرلمان العربي في بيان له على أن “القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع ولا يجوز التدخل فيها خارجيا تحت أي مبرر من المبررات”.

كما أكد على أن الجزائر من “الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال”، فضلا عن أن “الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه”.

و أشاد, في سياق ذي صلة, بـ “الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

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