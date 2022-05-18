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الحرية في فرنسا.. حلال على “مجتمع الميم” حرام على “مرتديات البوركيني”

الشروق أونلاين
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الحرية في فرنسا.. حلال على “مجتمع الميم” حرام على “مرتديات البوركيني”
أرشيف
تعبيرية

لم يخفي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين سعيه لمنع ارتداء لباس السباحة المحتشم، المعروف باسم “البوركيني”. عقب إصدار مدينة غرونوبل قرارا يسمح للنساء بارتدائه في المسابح البلدية.

وأعلن رئيس بلدية مدينة غرونوبل إريك بيول، وهو ينتمي إلى حزب الخضر الفرنسي، عن تغيير قواعد استخدام المسابح العامة في المنطقة. للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة.

لكن الوزير دارمانين اعتبر ذلك مخالفا لما يسمّيه “القيم الفرنسية”، متّهما المسؤول المحلي  في غرونوبل عبر تغريدة على تويتر بـ”مخالفة اللائكية”.

يحدث هذا في الوقت الذي يتغنّى فيه رئيس البلاد المنتخب لولاية جديدة إيمانويل ماكرون، بالدفاع عن حريّات سكان فرنسا في الشذوذ الجنسي.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء:”رهاب المثلية، ورهاب المتحوّلين جنسيا، ورهاب ثنائيي الجنس، يضرب (في المجتمع)”.

وأضاف:”أنا إلى جانب هؤلاء الضحايا الذين يناضلون من أجل المساواة وحقوق الإنسان”، متابعا:”الكلّ حرّ في أن يكون ما يريد”.

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