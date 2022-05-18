الحرية في فرنسا.. حلال على “مجتمع الميم” حرام على “مرتديات البوركيني”
لم يخفي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين سعيه لمنع ارتداء لباس السباحة المحتشم، المعروف باسم “البوركيني”. عقب إصدار مدينة غرونوبل قرارا يسمح للنساء بارتدائه في المسابح البلدية.
وأعلن رئيس بلدية مدينة غرونوبل إريك بيول، وهو ينتمي إلى حزب الخضر الفرنسي، عن تغيير قواعد استخدام المسابح العامة في المنطقة. للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة.
لكن الوزير دارمانين اعتبر ذلك مخالفا لما يسمّيه “القيم الفرنسية”، متّهما المسؤول المحلي في غرونوبل عبر تغريدة على تويتر بـ”مخالفة اللائكية”.
M. Piolle, soutien de M. Melenchon, joue l’inacceptable provocation communautaire, contraire à nos valeurs. J’ai donné instruction au préfet de déférer en « déféré laïcité » la délibération permettant le port du « Burkini » et, le cas échéant, d’en demander le retrait.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2022
يحدث هذا في الوقت الذي يتغنّى فيه رئيس البلاد المنتخب لولاية جديدة إيمانويل ماكرون، بالدفاع عن حريّات سكان فرنسا في الشذوذ الجنسي.
وقال ماكرون في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء:”رهاب المثلية، ورهاب المتحوّلين جنسيا، ورهاب ثنائيي الجنس، يضرب (في المجتمع)”.
وأضاف:”أنا إلى جانب هؤلاء الضحايا الذين يناضلون من أجل المساواة وحقوق الإنسان”، متابعا:”الكلّ حرّ في أن يكون ما يريد”.
L’homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 17, 2022