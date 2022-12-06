“الحرية لفلسطين”.. مشجع إنجليزي يحرج مراسل قناة عبرية على المباشر (فيديو)
تعرّض مراسل قناة عبرية لموقف محرج وصادم على الهواء مباشرة من قبل مشجع إنجليزي، فاجأه بالهتاف بالحرية لفلسطين.
وكان مراسل إحدى القنوات العبرية يستطلع آراء المشجعين الإنجليز، بعد فوز المنتخب الإنجليزي على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم، حيث سأل المراسل عن إمكانية عودة كأس العالم لموطنه.
مشجع بريطاني فى #كأس_العالم_2022_قطر يهتف على قناة تليفزيونية إسرائيلية “فلسطين حرة” والمذيع كاد يصاب بجلطة،فالضربة جاءته من حيث لا يحتسب، لاسيما وأن المشجع انجليزي أبيض ،الهزائم المعنوية والنفسية التي تلقتها إسرائيل فى #كأس_العالم_2022 لا حصر لها pic.twitter.com/iL4pzNdCx4
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 5, 2022
وأجاب المشجع الإنجليزي الذي كان برفقة زملائه المشجعين، “نعم سيعود إلى موطنه”، قبل أن يهتف ” الحرية لفلسطين”.
“الحرية لفلسطين”.. مشجع إنجليزي يفاجئ مراسل تلفزيون إسرائيلي كان يحاوره إثر مباراة إنجلترا والسنغال#الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/VIsSGhQhBN
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 5, 2022
وأظهر “الفيديو” صدمة المراسل الذي بدت على ملامحه علامات الاستياء مما حدث، حيث لم يتوقع أن يحدث ذلك معه من قبل مشجعين إنجليز.