“الحرية لفلسطين”.. مشجع إنجليزي يحرج مراسل قناة عبرية على المباشر (فيديو)

تعرّض مراسل قناة عبرية لموقف محرج وصادم على الهواء مباشرة من قبل مشجع إنجليزي، فاجأه بالهتاف بالحرية لفلسطين.

وكان مراسل إحدى القنوات العبرية يستطلع آراء المشجعين الإنجليز، بعد فوز المنتخب الإنجليزي على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم، حيث سأل المراسل عن إمكانية عودة كأس العالم لموطنه.

وأجاب المشجع الإنجليزي الذي كان برفقة زملائه المشجعين، “نعم سيعود إلى موطنه”، قبل أن يهتف ” الحرية لفلسطين”.

وأظهر “الفيديو” صدمة المراسل الذي بدت على ملامحه علامات الاستياء مما حدث، حيث لم يتوقع أن يحدث ذلك معه من قبل مشجعين إنجليز.