الحرية والعدالة: الاستحقاق المقبل فرصة للتغيير الفعلي

أكد أن الطبيعة لا تقبل الفراغ

اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، أن الانتخابات التشريعية المقبلة “تعد فرصة سانحة للتغيير الفعلي”.

ولدى تنشيطه لتجمع شعبي من بسكرة، قال بن زيادي: “لا يجب تضييع فرصة التغيير إذا أردنا فعلا التغيير عبر صناديق الاقتراع لقطع الطريق أمام الذين تسببوا في آلام ومآسي الشعب”، مشيرا إلى أن الجميع معني بذلك من سلطة وأحزاب سياسية ومواطنين عبر التصويت.

في ذات السياق، أكد أن “الطبيعة لا تقبل الفراغ”، مضيفا أنه بسبب خروج من وصفهم بـ”الشرفاء” من الساحة السياسية، تم فسح المجال أمام الرداءة التي كرست لممارسات بالية، حسب تعبيره.

كما شدد على “وجوب القطيعة مع الفساد ومع الذين يستغلون الصندوق ويحاولون الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني والاسترزاق منه وليس لخدمة الشأن العام”، معتبرا أن التغيير الفعلي “يبدأ من الشعور بخدمة الآخرين إذا أردنا الذهاب إلى جزائر جديدة”.

ولفت بن زيادي إلى “ضرورة التفريق بين دور المنتخب المحلي والبرلماني، هذا الأخير الذي يعتبر همزة وصل بين المواطن والسلطات المركزية”، مؤكدا على أنه من الضروري أن تتوفر في المترشحين “النزاهة والكفاءة وأن يعملوا وفق أخلاق تؤسس لممارسة سياسية طبيعية إذا لم تحقق الفوز فهي تؤسس لخطاب صحيح يسترجع الثقة مع المواطن”، على حد تعبيره.

ح. ع