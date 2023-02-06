الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يدعو إلى إلغاء عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي
دعا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، إلى إلغاء عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي، في بيان الاجتماع السنوي لهيئة “لوخوتلا”، وهي أهم تجمّع سياسي في الحزب.
وجاء في بيان الاجتماع:”تدعو هيئة لوخوتلا الحكومة إلى العمل على إنهاء العقوبات المفروضة على زيمبابوي. وتحويل الوضع في سواتيني، وإلغاء عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي”.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الصحراوية إن الهيئة “طالبت الحكومة بالعمل ضمن برنامجها لسنة 2023، على عزل المغرب من عضوية الاتحاد الإفريقي. بسبب مواصلة احتلاله اللاشرعي لأجزاء من تراب الصحراء الغربية”.
ANC STATEMENT ON THE OUTCOMES OF NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE AND NEC LEKGOTLA, HELD FROM 27-30 JANUARY 2023 pic.twitter.com/YaAE4r72VB
— ANC SG & RSA MINISTER| Cde Mbalula (@MbalulaFikile) January 31, 2023