الحزب الحاكم في زيمبابوي يؤكد دعمه لنضال الفلسطينيين

"ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"

أكد الحزب الحاكم في زيمبابوي يوم الإثنين، دعمه لنضال الفلسطينيين ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، في ظلّ استمرار عدوانه على قطاع غزة لليوم العاشر.

وأعرب الحزب في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، عن “إدانته الشديدة لكل الأعمال العدوانية التي يشنها الاحتلال، وعن أقصى تضامنه مع الشعب الفلسطيني”.

وتابع البيان:”هذا حدث مؤلم ومحزن لنا. وصلواتنا مع العائلات والمناطق التي تضررت من العنف الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

قبل أن يضيف:” على المجتمع الدولي التحرك لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع. من خلال التوصل إلى حلّ يصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والتمتع بالأمن، وتحقيق الاستقلال”.