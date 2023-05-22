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الحزب الحاكم في موزمبيق يؤكد دعمه لكفاح الشعب الصحراوي

الشروق أونلاين
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الحزب الحاكم في موزمبيق يؤكد دعمه لكفاح الشعب الصحراوي
أرشيف
الرئيس الصحراوي في مقر حزب فريليمو بالموزمبيق

أكد حزب “فريليمو” الحاكم  في موزمبيق دعمه لكفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل تقرير مصيره والاستقلال، مشيدا بعلاقات الصداقة والتضامن بينه و بين جبهة البوليساريو.

جاء هذا في رسالة تهنئة بعث بها الحزب إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، بمناسبة الذكرى المزدوجة الخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح.

وفي الرسالة، أعرب الأمين العام لحزب فريليمو روكي صامويل سيلفا عن “ثقته بأن علاقات الصداقة والتضامن بين تشكيلته السياسية وجبهة البوليساريو، ستصبح أكثر متانة وقوة بما يخدم مصلحة الشعبين”.

وذكر صامويل سيلفا بأن حزبه قد تأسس هو الآخر “كحركة تحرر وطني، قادت الكفاح من أجل الإستقلال التام لموزمبيق”. قبل ـن يؤكد “دعمه لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره”.

وجاء في رسالة الحزب الموزمبيقي:”إننا نتابع عن كثب وبحماس، تقدم القضية الصحراوية في كافة الميادين خلال المسيرة الكفاحية للشعب الصحراوي من أجل التحرر”.

وتابعت الرسالة:”إن الذكرى المزدوجة الخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح، ليست مهمة فقط بالنسبة للصحراويين، بل للقارة الإفريقية كافة”.

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