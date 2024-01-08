الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.. فتح التسجيلات في هذا التاريخ

أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، بالنسبة لأصحاب العمل الحر في الجزائر في 20 جانفي الجاري.

وأوضحت الوكالة على صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن “تاريخ 20 جانفي 2024 سيكون موعدا مهما بالنسبة لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر مع إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي”.

ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج. وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة ثلاث سنوات متتابعة، ترفع عن الشخص صفة المقاول الذاتي.

وتشمل قائمة النشاطات سبعة مجالات رئيسية وهي الاستشارة والخبرة والتكوين,الخدمات الرقمية, الخدمات المنزلية, الخدمات الموجهة للأشخاص, خدمات الترفيه والتسلية, الخدمات الموجهة للمؤسسات, الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.

تستثنى من قائمة النشاطات المهن الحرة (مثل الطبيب والمحامي) والمهن والنشاطات المقننة (مثل المحاسب المعتمد) والحرفية (كحلاقة الشعر).

ويستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على صفة المقاول الذاتي, من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري, الاعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط, ونظام ضريبي تفضيلي, حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 5ر0 بالمائة من رقم أعماله, كما ورد في قانون المالية ل2024, فضلا عن التغطية الاجتماعية.

ونجد من بين المزايا أيضا فتح حساب بنكي تجاري, إضافة إلى مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا, تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط.

وبموجب الإطار القانوني للمقاول الذاتي, تم استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي التي أسندت لها مهمة مرافقة ومراقبة أنشطة المقاولين الذاتيين, لاسيما من خلال إنشاء سجل وطني خاص بهم.

وتتكفل الوكالة أيضا بتسليم بطاقة المقاول الذاتي, تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.

ويتعين على الراغب في الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي بلوغ السن القانونية للعمل, وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما, وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.