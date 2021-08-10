الحصيلة الأولية لحرائق الغابات: ارتفاع عدد الوفيات إلى 7

محافظ الغابات لولاية تيزي وزو يؤكد أنها مفتعلة وبتدبير شيطاني

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 7 وفيات منها 6 ضحايا بولاية تيزي وزو ووفاة واحدة بولاية سطيف.

وأوضحت المصالح في بيان لها أن “هذه الحرائق تسببت في عدة خسائر في الغطاء النباتي، وكذا في 7 حالات وفيات منها 6 في ولاية تيزي وزو و 1 شخص بولاية سطيف ويتعلق الأمر بـ 01 إمرأة تبلغ من العمر 23 سنة بقرية أيت لحسن، ببلدية بني يني، 01 شخص 65 سنة ببلدية بني يني، 01 شخص 52 بغابة قرية أيت بوهوني ببلدية عزازقة، 01 شخص 28 سنة بقرية تنغيشت ببلدية عزازقة وكذا 01 شخص أخر بقرية إيفيغة ببلدية عزازقة، و 01 شخص أخر توفي على مستوى المستشفى أصيب بحروق من الدرجة 03. وكذا و 01 وفاة شخص 85 سنة بولاية سطيف ببلدية سيدي عبد العزيز” .

وأكد المصدر ذاته أنه “خلال الفترة من 09 أوت إلى غاية صبيحة اليوم، سجلت مصالح الحماية المدنية إندلاع عدة حرائق غابات مقدرة بـ 36 حريق عبر 18 ولاية: ولاية تيزي وزو 19 حريق، خنشلة 02، ولاية تبسة، ولاية جيجل 04 حرائق ، ولاية المدية، ولاية تيارت، ولاية سطيف، ولاية بجاية 04 حرائق، ولاية البويرة، ولاية برج بوعريريج، ولاية سكيكدة، ولاية بومرداس، ولاية قالمة، ولاية خنشلة، ولاية البليدة، الطارف، عنابة”.

وأضاف أن أهم هذه الحرائق سجلت على مستوى ولاية تيزي وزو بـ 19 حريق عبر بلديات أقبيل، إيجر، أيت تودارت، أبي يوسف، إيفيغة، الأربعاء نثي راثن، واسيف، بني دوالة، أعطافن، إيلولة، واضية و بلدية عين الحمام .

وأشار إلى أنه لحد الساعة تم إخماد 12 حريقا عبر ولاية تيزي وزو وكذا عدة حرائق عبر ولايات البويرة، برج بوعريريج سكيكدة، بومرداس، قالمة، خنشلة، تبسة، البليدة.

محافظ الغابات لولاية تيزي وزو: الحرائق كانت مفتعلة وبتدبير شيطاني

قال محافظ الغابات لولاية تيزي وزو ولد محمد يوسف، الثلاثاء، إن الحرائق التي اندلعت بالولاية هي عمل إجرامي وبتدبير شيطاني

وأكد المحافظ في تصريح للتلفزيون العمومي أن الحرائق التي شهدتها الولاية هي بفعل فاعل ، مضيفا أنها من المستحيل أن تكون طبيعية والأماكن اختيرت بعناية وفيها تدبير شيطاني.

وأضاف أن هذه الحرائق اختير لها يوم تكون فيه درجة الحرارة عالية وكذا رياح نسبية مما أدى إلى انتشارها بسرعة.

الحصيلة الأولية لحرائق الغابات: 6 وفيات وخسائر مادية معتبرة

أعلن المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات جراء حرائق الغابات المسجلة أمس الإثنين عبر العديد من الولايات.

وأوضح محمودي في تصريح للشروق نيوز أنه تم تسجيل لحد الساعة وفاة 5 أشخاص بتيزي وزو وشخص واحد بسطيف.

وأكد أنه تم تسجيل 25 حريقا في تيزي وزو في 24 ساعة، موضحا أن العدد الكبير للحرائق بتيزي وزو يرجح فرضية افتعالها.

من جهته كشف الملازم برناوي نسيم مكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية في تصريح للشروق نيوز، الثلاثاء، أن مصالحه تعمل على إخماد 30 حريق عبر 8 ولايات أهمها 15 حريق كبير بولاية تيزي وزو.

كما أكد أن ولاية تيزي وزو وحدها شهدت أكثر من 25 بؤرة حريق اشتعلت تقريبا في نفس التوقيت، لكن أكبرها كان 15 حريق.

توقيف 03 أشخاص مشتبه بهم في افتعال حرائق ولاية المدية

كشف والي ولاية المدية جهيد موس للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي حسب المصدر ذاته من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر.

الحماية المدنية: محاولات لإخماد 31 حريق بغابات 14 ولاية

تعمل فرق الحماية المدنية، منذ ساعات على إخماد 31 حريق غابة على مستوى 14 ولاية.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية “تعمل فرق الحماية المدنية حاليا على إخماد 31 حريق غابة عبر 14 ولاية، في كل من : ولاية تيزي وزو 10 حرائق، جيجل 04 حرائق، البويرة 02، سطيف 02، خنشلة 02، قالمة 02، بجاية 02 حريقين، و 01 حريق عبر ولايات برج بوعريريج، بومرداس، تيارت، المدية، تبسة، البليدة وولاية سكيكدة.”