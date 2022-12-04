الحضري ومحللو “الكأس” يسخرون من ألمانيا بطريقتهم الخاصة

سخر الحارس المصري السابق عصام الحضري، وباقي المحللين في برنامج مجلس “الكأس” بطريقتهم الخاصة من إقصاء ألمانيا من المونديال.

وأثارت سخرية المحللين بقناة الكأس القطرية عصام الحضري، والكويتي جمال مبارك، وباقي المحللين من خروج ألمانيا من المونديال، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشر على صفحة قناة الكأس الرياضية القطرية بتويتر، حيث يظهر لاعب كرة القدم الكويتي السابق جمال مبارك وهو يغطي فمه بيده اليسرى ويلوح بيده اليمنى.

ودعا الكويتي السابق جمال مبارك زميله المحلل عصام الحضري للانضمام إليه، وبعد فترة وجيزة، غطى الحضري، وجميع المحللين الآخرين تقريبا أفواههم، ولوحوا وداعا احتفالا بخروج ألمانيا.

وكان اللاعبون الألمان قد وقفوا وأشاروا بأيديهم اليمنى أمام أفواههم قبل مباراتهم في كأس العالم ضد اليابان احتجاجا على قرار الفيفا بحظر شارة المثليين.

وقال مذيع البرنامج خالد جاسم: “من المفترض أن تحترم أنت (ألمانيا) عاداتنا وتقاليدنا، وثقافتنا وديننا، بنفس الطريقة التي نحترم بها عاداتك وتقاليدك وثقافتك.. عندما نذهب إلى ألمانيا أو أماكن أخرى، فإننا نحترم القواعد والقوانين”.