الحضري يتسبب في أزمة بين الاتحادين المصري والسوري

تسبب مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأولمبي، عصام الحضري، في أزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السوري، بعد انتقاله لتدريب منتخب سوريا.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن الطاقم الفني المساعد لمدرب المنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، وكان بين أفراد الطاقم عصام الحضري، والذي تولى منصب مدرب حراس المرمى.

وقال الحضري في بيان نشره عبر “فايسبوك”: “بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا رفقة المخضرم هيكتور كوبر”.

وأضاف أن ذلك جاء بعد استئذان محمد بركات وروجيرو ميكالي الذي يتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، وهو ما نفاه الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا.

واستنكر الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقد نظيره السوري مع الحضري، نظرا لتوليه في الوقت الحالي مهام تدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان إن “الحضري لم يخطر عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب، محمد بركات، أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري رغم علمه بأن المنتخب مُقبل على مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في شهر مارس المقبل”.

وأضاف البيان: “ويدفع ذلك الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري، مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة”.

كما أعلن الاتحاد المصري، الموافقة على رحيل “السد العالي”، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.