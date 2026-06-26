أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرقم القياسي الجديد الذي حققته النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا، مؤكدا أن الحضور الجماهيري في مونديال 2026 الأعلى في تاريخ البطولة.

وأثناء مباراة كوت ديفوار وكوراساو التي أقيمت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عرضت شاشة الملعب الرقم القياسي المتمثل في تجاوز الحضور الجماهيري في النسخة الحالية للرقم القياسي الأفضل في تاريخ المسابقة الذي وصل في الملاعب المختلفة بالبطولة إلى 3.605.357 شخص.

وأوضح “الفيفا” عبر موقعه الرسمي، أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا في نسخة عام 1994 بأمريكا.