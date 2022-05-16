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في لقائها بمديري الثقافة للولايات الجديدة.. مولوجي:

الحفاظ على المرفق العام.. تثمين التراث وتقارير دورية للوصاية

زهية منصر
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الحفاظ على المرفق العام.. تثمين التراث وتقارير دورية للوصاية
ح.م
وزيرة الثقافة، صورية مولوجي

نظمت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، صبيحة الإثنين، جلسة عمل، جمعتها بمديري الثقافة للولاية العشر الجديدة، تطرقت خلالها إلى الانشغالات التي تعرفها هذا الولايات.

وقالت مولوجي، على هامش الاجتماع الذي جرت وقائعه في أشغال مغلقة، إن اللقاء الذي يكتسي طابعا تقنيا وتنظيميا، يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تعتزم الوصاية تنظيمها مع مديري الثقافة، عبر الوطن، قصد الاستماع إلى الانشغالات والعمل على إيجاد حل للمشاكل المطروحة، حيث دعت مولوجي المديرين في هذا السياق إلى عدم ترك المشاكل تتراكم على المستوى المحلي، والعمل على رفعها للوصاية، كما حثت مولوجي مديريها على ضرورة صيانة المرفق العام والعمل على الحفاظ على المقدرات وإمكانيات القطاع والعمل الدوري على صيانتها، زيادة على الدور المنوط بهم في مجال حماية وتثمين التراث الوطني.

وأكدت مولوجي، في كلمتها أمام مديري الثقافة، أن كل الملفات مفتوحة للمناقشة، مؤكدة على ضرورة التزام مديري الثقافة بإرسال تقارير دورية إلى الوصاية، للوقوف على سير الأعمال.

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