الحكام الجزائريون يتنقلون هذا السبت إلى كوت ديفوار للمشاركة في “الكان”

"الفاف" وعدتهم بمكافآت تحفيزية إذا بلغوا الدور ربع النهائي

يتنقل، هذا السبت، خمسة حكام جزائريين للمشاركة في النسخة 34 من كأس إفريقيا للأمم المقررة بكوت ديفوار في القترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفري القادم.

وكانت الكاف قد اختارت خمسة حكام دوليين جزائريين لإدارة مباريات كأس أمم إفريقيا “كان2023” (المؤجلة إلى 2024) وهم السادة: مصطفى غربال (حكم رئيسي)، يوسف قموح (حكم رئيسي)، مقران قوراري (حكم مساعد)، عباس أكرم زرهوني (حكم مساعد)، لحلو بن براهم (حكم فار).

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أرسل منذ أيام تذاكر السفر إلى الخماسي الجزائري، حيث سيتنقل رفقاء مصطفى غربال ظهيرة اليوم إلى أبيدجان مرورا بتونس، رغم وجود رحلة مباشرة بين الجزائر وكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يدخل كل الحكام المشاركين في العرس الإفريقي في تربص “مطابقة المستوى مع لوائح المنافسة”، ابتداء من يوم غد الأحد، وسيشاركون في الاختبارات البدنية المقررة يوم الثلاثاء القادم إضافة إلى دروس، نظرية وحصص تطبيقية.

وضمت القائمة التي ستشارك في العرس الإفريقي، 68 حكماً بين حكام ساحة وحكام مساعدين وحكام تقنية الفيديو، وقد جاء من بينهم 5 حكام من الجزائر و7 حكام مصريين و7 حكام من المغرب، بالإضافة إلى حكمين من موريتانيا وتونس وليبيا والسودان، وحكم واحد من كل من الصومال وجيبوتي.

ولا يمثل تونس أي حكم ساحة، حيث جرى اختيار حكمين أحدهما مساعد حكم وهو خليل الحساني والآخر على تقنية الفيديو، وهو هيثم قيراط، وقد خلف هذا القرار انتقادات كبيرة في تونس بسبب غياب الحكام التونسيين عن البطولات الكبرى، سواء في قارة إفريقيا، أو البطولات العالمية، مثل كأس العالم في قطر عام 2022، في الوقت الذي كان فيه الحكم الدولي التونسي الصادق السالمي مرشحا للذهاب إلى البطولة، قبل أن يقع التخلي عنه.

وكان رئيس “الفاف” وليد صادي، وعد بتقديم مكافآت تحفيزية للحكام الدوليين الجزائريين إذا بلغوا دور ربع النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا، حيث جاء في بيان سابق لـ”الفاف” ما يلي: ”قام رئيس “الفاف” بتهنئة حكم الفار، لحلو بن براهم للمستوى الذي ظهر به خلال كأس العالم لفئة 17 سنة وأقل للاتحاد الدولي. كما وعد بتقديم مكافآت للحكام الدوليين الجزائريين إذا بلغوا دور ربع النهائي للموعد القاري 2023”.