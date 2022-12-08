الحكام الجزائريون يحضرون هذه المواجهة المونديالية

يحضر ثلاثي التحكيم الجزائري مصطفى غربال وعبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري وقائع مباراة تُجرى بِرسم ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

ويتعلّق الأمر هنا بِمباراة منتخبَي البرازيل وكرواتيا، المُقرّر تنظيمها مساء هذا الجمعة.

وأسندت لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا” إلى مصطفى غربال، مهمّة حكم رابع في هذه المواجهة. وعيّنت الحكمَين المساعدَين: عبد الحق إيتشعلي في منصب حكم احتياطي، ومقران قوراري في منصب مساعد في تقنية الفيديو (فار).

وهكذا سيحضر ثلاثي التحكيم الجزائري رابع مباراة لهم في تظاهرة كأس العالم بِقطر.

وكلّفت هيئة الرئيس بييرلويجي كولينا طاقم تحكيم ميداني من إنجلترا، لِإدارة مباراة البرازيل وكرواتيا..