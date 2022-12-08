-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالصور.. الرئيس تبون يترأس اجتماع العمل الدوري في وزارة الدفاع
رياضة

الحكام الجزائريون يحضرون هذه المواجهة المونديالية

علي بهلولي
  • 493
  • 0
الحكام الجزائريون يحضرون هذه المواجهة المونديالية
ح.م
من اليمين: عبد الحق إيتشعلي - مصطفى غربال - مقران قوراري.

يحضر ثلاثي التحكيم الجزائري مصطفى غربال وعبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري وقائع مباراة تُجرى بِرسم ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

ويتعلّق الأمر هنا بِمباراة منتخبَي البرازيل وكرواتيا، المُقرّر تنظيمها مساء هذا الجمعة.

وأسندت لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا” إلى مصطفى غربال، مهمّة حكم رابع في هذه المواجهة. وعيّنت الحكمَين المساعدَين: عبد الحق إيتشعلي في منصب حكم احتياطي، ومقران قوراري في منصب مساعد في تقنية الفيديو (فار).

وهكذا سيحضر ثلاثي التحكيم الجزائري رابع مباراة لهم في تظاهرة كأس العالم بِقطر.

وكلّفت هيئة الرئيس بييرلويجي كولينا طاقم تحكيم ميداني من إنجلترا، لِإدارة مباراة البرازيل وكرواتيا..

مقالات ذات صلة
بعد صدمة المونديال.. هازار يعلّق حذاءه دوليا

بعد صدمة المونديال.. هازار يعلّق حذاءه دوليا

غوارديولا يخصص برنامجا مكثفا لمحرز في أبوظبي

غوارديولا يخصص برنامجا مكثفا لمحرز في أبوظبي

بِالفيديو: “جيش” من المُصوّرين الصحفيين يتدافعون لِتخليد ملامح رونالدو!

بِالفيديو: “جيش” من المُصوّرين الصحفيين يتدافعون لِتخليد ملامح رونالدو!

كأس العالم.. قطر تعفي مواطني الدول الخليجية من “بطاقة هيا” لدخول البلاد

كأس العالم.. قطر تعفي مواطني الدول الخليجية من “بطاقة هيا” لدخول البلاد

صحيفة فرنسية تفجر فضيحة استغلال عمال أجانب في مشاريع أولمبياد باريس 2024

صحيفة فرنسية تفجر فضيحة استغلال عمال أجانب في مشاريع أولمبياد باريس 2024

تمنيت أن أعيد إنجاز الجزائر مع المغرب في المونديال

تمنيت أن أعيد إنجاز الجزائر مع المغرب في المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد