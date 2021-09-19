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رياضة
مباراة السوبر بين الأهلي المصري وطلائع الجيش

الحكام الجزائريون يصلون القاهرة الاثنين

ياسين معلومي
  • 2006
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الحكام الجزائريون يصلون القاهرة الاثنين

يصل صباح الاثنين إلى القاهرة طاقم التحكيم الجزائري المعين لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي المصري وطلائع الجيش، الحكام الجزائريون تنقلوا عشية الأحد إلى القاهرة التي يصلونها الاثنين صباحا بعد رحلة شاقة تدوم 12 ساعة،مرورا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكانت الشروق قد نقلت يوم 14 سبتمبر بصفة حصرية، أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي المصري وطلائع الجيش سيديره طاقم تحكيم جزائري وهم السادة غربال مصطفى بمساعدة الثنائي عبد الحق اتشعلي،وعباس أكرم زرهوني، والياس بوكواسة كحكم رابع، في حين سيتكفل الثنائي عبيد شارف وبن براهم لحلو بتقنية الفيديو “الفار”.

وتم اختيار طاقم تحكيم دولي جزائري لهذه المباراة في اطار اتفاقية بين الاتحاد الجزائري و المصري كرة القدم والتي تنص على تبادل الحكام والخبرات بين البلدين،و من المنتظر أن يتم مستقبلا دعوة حكام مصريين لأدارة لقاءات في البطولة الجزائرية.

وستقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباراة كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي بين بطل الدوري للنادي الأهلي ووصيف الكأس طلائع الجيش،يوم 21 سبتمبر على الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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