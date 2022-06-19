الحكام يهددون بعدم إدارة المباريات الودية للمنتخبات الوطنية

بسبب سوء معاملتهم وعدم تلقيهم مستحقاتهم

هدد حكام تابعون لمختلف الرابطات الجهوية لكرة القدم، بعدم إدارة المباريات الودية للمنتخبات الوطنية التي يتم برمجتها من حين لآخر على مستوى المركز الفني الوطني بسيدي موسى أو في الملاعب المختلفة، وهذا على خلفية عدم تلقيهم أي سنتيم مقابل إدارتهم لهذه اللقاءات.

وحسب ما أكده لـ”الشروق” مصدر موثوق، فإن بعض الحكام الذين سبق لهم إدارة لقاءات المنتخبات الوطنية الشبانية، على غرار منتخب أقل من 18 سنة، منتخب أقل من 20 سنة ومنتخب أقل من 23 سنة، طلبوا عدم تعيينهم مستقبلا لإدارة المباريات الودية، متسائلين عن سبب عدم منحهم أي مكافأة مالية، مثلما كان معمول به سابقا.

في سياق متصل، علمت “الشروق” أن نفس الحكام مستاؤون أيضا بسبب الظروف غير الجيدة التي يجدونها داخل أسوار مركز سيدي موسى، وهذا خلال دعوتهم إدارة اللقاءات الودية لمختلف المنتخبات الوطنية التي تبرمج عادة خلال إجراء التربصات.

في ذات الصدد، أكد مصدرنا أن الحكام لا يستفيدون من مكان مخصص ولائق لتغيير ملابسهم أو الاستحمام بعد نهاية اللقاءات التي يدرونها، حيث يضطرون لتغيير ملابسهم داخل إحدى القاعات الرياضية، في مشهد وصفه مصدرنا بغير اللائق ، في وقت يزخر فيه المركز بعديد الغرف داخل الفنادق الثلاثة الموجودة به.