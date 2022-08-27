الحكمان الدوليان أعراب وقموح في خرجة افريقية

عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكمين الدوليين الجزائريين عبد الرزاق أعرب و قموح لإدارة مباراتين في المنافسة الإفريقية، مثل ما كشفه مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للشروق والذي أضاف أن الحكمين الجزائريين سيكونان تحت أعين الكاف لمعاينتهما ومعرفة مدى جاهزيتهما لإدارة اللقاءات القادمة في المنافسة الافريقية.

ابن مدينة عنابة عبد الرزاق أعراب أسندت له مهمة إدارة مقابلة الأخضر الليبي وأهلي الخرطوم السوداني، ويساعده في مهمته الثنائي حملاوي ابراهيم ومحمد سراج وبوكواسة إلياس حكما رابعا، اللقاء الذي يدخل في إطار كأس الكاف مقرر يوم 11 سبتمبر القادم بليبيا.

ابن مدينة قسنطينة يوسف قموح سيدير لقاء في اطار كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الاتحاد الليبي وفريق فلامبو البوروندي يساعده الثنائي بوزيت وعبان والمخضرم عبيد شارف حكما رابعا، المباراة مقررة يوم 18 سبتمبر القادم.