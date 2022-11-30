الحكمة الفرنسية فرابار تدخل تاريخ كأس العالم

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد تعيينها لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا.

وأعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، أن مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة الخميس في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ستديرها الحكمة الفرنسية فرابار.

وشاركت فرابار كحكم رابع في مباراة بولندا والمكسيك، بالجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر.

وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكما اختارهم الاتحاد الدولي “فيفا” لمونديال قطر، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.