الحكم البوراندي باسيفيك ندابيها وينيمانا لإدارة مباراة الجزائر- بوتسوانا

المباراة مقررة في الرابع من سبتمبر القادم بتيزي وزو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من البورندي لمواجهة الجزائر بوتسوانا، التي تدخل في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم البورندي باسيفيك ندابيها وينيمانا لإدارة مباراة الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 كحكم رئيسي، بمساعدة كل من إيميري نييونغابو وبيزوميريميي رينوفات،، فيما سيكون جورج عاتاغو حكما رابعا، فيما عين بلال ولد محمد عبدات من موريتانيا محافظا للمباراة.

ويلعب “الخضر” أمام بوتسوانا يوم 4 سبتمبر المقبل، على ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو لحساب الجولة السابعة من تصفيات مونديال 2026، قبل أن يتنقل إلى المغرب لمواجهة غينيا في لقاء الجولة الثانية في الثامن من نفس الشهر، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة في التصفيات المونديالية برصيد 15 نقطة، متقدمين على موزمبيق بثلاث نقاط في المركز الثاني، وعلى بوتسوانا وأوغندا بست نقاط، وفي حال فوز الخضر أمام بوتسوانا وغينيا، سيحسمون بشكل كبير تأهلهم إلى مونديال 2026.