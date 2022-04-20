الحكم الدولي السابق عمار قوطاري في ذمة الله

عن عمر ناهز 84 سنة

انتقل إلى رحمة الله، الثلاثاء، الحكم الدولي السابق لكرة القدم ومتقاعد سلك الشرطة، عمار قوطاري، عن عمر ناهز 84 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض أقعده الفراش، حسب ما علم من أحد أقاربه.

ويعد الفقيد، ابن مدينة قسنطينة، أحد أعمدة التحكيم بالجزائر، حيث كان على رأس لجنة التحكيم للرابطة الجهوية للشرق بقسنطينة لعدة سنوات خلال حقبة العصر الذهبي للتحكيم القسنطيني، رفقة قدماء الحكام حسان حافي راسو وعمار عمارة اللذين عاصرا عمار قوطاري وساهما معه في تكوين عدة أجيال في مجال التحكيم.

وحسب شهادة الحكم الفيدرالي، ياسين لافالة، الذي تكون على يده وتنقل رفقته خلال عدة مباريات، فإن الفقيد تلقى التهنئة على إدارته لعدة مباريات هامة طيلة مشواره، منها على وجه الخصوص تلك التي جمعت سنة 1985 بين العراق والمغرب في نهائي كأس العرب وانتهت بفوز العراق (0-1).

كما أفاد ذات المتحدث أن الحكم الدولي السابق، قوطاري، كان حكما لنهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1987 باللاذقية (سوريا) بين منتخبي سوريا وفرنسا، بالإضافة إلى نهائي كأس الجمهورية سنة 1983 بين مولودية الجزائر وجمعية وهران.