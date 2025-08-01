الحكم الدولي بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا وبوركينا فاسو

عيّنت لجنة التحكيم بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، طاقم تحكيم جزائري بقيادة لطفي بوكواسة، لإدارة لقاء افتتاح بطولة إفريقيا للأمم “شان-2024” (المؤجلة إلى 2025)، المقرر اليوم السبت (السادسة مساء بتوقيت الجزائر) بين تنزانيا وبوركينا فاسو (المجموعة الثانية).

وسيدير الحكم بوكواسة اللقاء بمساعدة مواطنيه: عادل عبان (مساعد أول) وحسام بن يحيى (مساعد ثان)، في الوقت الذي سيكون فيه لحلو بن براهم حكما رابعا. أما اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، بين منتخب مدغشقر ونظيره الموريتاني سيلعب يوم الأحد بدار السلام السبت على السادسة مساء بتوقيت الجزائر.

وضمن المجموعة الثالثة، يستهل المنتخب الجزائري منافسة “الشان” يوم الاثنين 4 أوت أمام أوغندا بملعب “مانديلا ستاديوم” بالعاصمة كامبالا ابتداء من السادسة مساء بتوقيت الجزائر، قبل مواجهة جنوب افريقيا يوم الجمعة 8 أوت على نفس الملعب الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر وبعدها غينيا يوم الجمعة 15 أوت ف نفس التوقيت، ثم النيجر يوم الاثنين 18 أوت على السادسة مساء بتوقيت الجزائر في ختام مرحلة المجموعات.

وخلال الطبعة الأخيرة لـ”الشان”، التي جرت في 2023 بالجزائر، بلغ الفريق الوطني المباراة النهائية قبل أن ينهزم أمام السنغال (0-0، بركلات الترجيح 4-5) بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي.