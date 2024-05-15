الحكم الذي طرد “بلعيد” يُشرف على مباراة أوغندا والجزائر

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الأربعاء، عن حكّام مباراة المنتخب الوطني ومُضيّفه الأوغندي.

وتُجرى المواجهة بِالعاصمة الأوغندية كامبالا مساء الـ 10 من جوان المقبل، بِرسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأسندت “الفيفا” إلى طاقم من البنين مهمّة إدارة هذه المباراة، يتكوّن من حكم الساحة أديسا عبد الرفيع ليغالي، ومُساعدَيه غبيماسياندان نرسيس كوتون ولوسيان تودينيون.

ويبلغ حكم الساحة البنيني أديسا عبد الرفيع ليغالي من العمر 38 سنة، وقد حاز الشارة الدولية لـ “الفيفا” عام 2016.

ولم يسبق لِهذا الحكم أن أدار مباراة دولية لـ “مُحاربي الصّحراء”، بينما يُشير تاريخ الـ 3 من مارس الماضي إلى موعد آخر مواجهة أشرف عليها، وكان أحد طرفَيها نادٍ جزائري. والأمر يتعلّق بِاتحاد العاصمة الفائز على ضيفه فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي بِنتيجة (2-1)، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمسابقة كأس “الكاف”. وحينها طرد الحكم البنيني قائد ومدافع نادي “سوسطارة” زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 89، بِسبب جمعه بطاقتَين صفراوَين.

وبِشأن تصفيات مونديال 2026، أدار الحكم البنيني أديسا عبد الرفيع ليغالي في نوفمبر الماضي، مباراة منتخب ليبيا وضيفه الكاميروني (التعادل هدف لِمثله)، بِرسم الجولة الثانية.