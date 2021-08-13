الحكم الذي عاقب المولودية يُشرف على مباراة بوركينا فاسو والجزائر

تحدّدت، الجمعة، هُوِّية حكام مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ومُنافسَيه الجيبوتي والبوركينابي. وأيضا توقيت المواجهتَين.

جاء ذلك استنادا إلى بيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتُجرى هاتان المقابلتان بِرسم الجولتَين الأولى والثانية، للدور الثاني وقبل الأخير من عمر تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

الجولة الأولى:

ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، في الـ 2 من سبتمبر المقبل، على الساعة الثامنة مساءً:

الجزائر – جيبوتي

تحت إدارة ثلاثي من الكاميرون، يقوده حكم الساحة بلاز يوفن نجيوا.

الجولة الثانية:

بِمدينة مراكش المغربية، في الـ 7 من سبتمبر المقبل، على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت المحلي (التوقيت الجزائري ذاته).

بوركينا فاسو – الجزائر

تحت إدارة ثلاثي يقوده حكم الساحة جوشوا بوندو من بوتسوانا، بِمساعدة سورو فاتسوان من اللوزوطو وماتيو كانيانغا من ناميبيا (حكام من بلدان مختلفة عكس المباراة الأولى).

ويحمل الحكم الكاميروني بلاز يوفن نجيوا (38 سنة) الشارة الدولية للفيفا منذ عام 2017.

ولم يسبق للحكم بلاز يوفن نجيوا أن أدار مباراة للمنتخب الوطني، فيما كانت مواجهة مولودية الجزائر والمضيف نادي أوتوهو من الكونغو برازافيل، آخر لقاء للكرة الجزائرية يُشرف عليه. وقد لُعب خارج القواعد لِحساب ذهاب الدور التهميدي لِرابطة أبطال إفريقيا، في الـ 11 من فيفري 2018، وانتهى بِخسارة المولودية بـ (0-2).

وبِشأن الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، فكانت مواجهة الجزائر والضيف الطوغولي في الـ 11 من جوان 2017، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، آخر مباراة رسمية لـ “الخضر” يُشرف عليها. وقد انتهت بِهدف مقابل صفر من تسجيل صانع الألعاب الجزائري سفيان هني.

ويبلغ جوشوا بوندو من العمر 43 سنة، ويحوز الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2007.

وكان الحكم جوشوا بوندو قد دوّن تقريرا سلبيا ضد لاعبي مولودية الجزائر، في مقابلة “العميد” أمام المضيف الوداد البيضاوي المغربي، لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، في الـ 22 من ماي الماضي.

وسلّطت بعدها “الكاف” عقوبات غليظة ضد بعض لاعبي المولودية، وأيضا إدارة النادي. فماذا يُطبخ في قلب الأدغال لِأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي؟