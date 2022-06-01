“الحكم الراشد” تطالب بمقعد النائب المجند بفرنسا

دخلت على خط الصراع بين "الأفلان" و"الأفانا"

ناشدت جبهة “الحكم الراشد” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل وإنصاف حزبهم، من خلال استرجاع المقعد البرلماني الذي شغله النائب بخضرة ومنحه لمرشح الحزب بن بوزة طارق.

وطالبت جبهة الحكم الراشد، والتي دخلت على خط الصراع بين”الأفلان” و”الأفانا” لاستخلاف مقعد بخضرة، رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل في حدود سلطته التي يكرسها الدستور، لاسيما أحكام المادة 86 منه على مستوى هيئة المجلس الشعبي الوطني، بغرض التحفظ على إجراءات الاستخلاف في المقعد البرلماني الشاغر الذي يؤول وجوبا، بحكم التطبيقية الرقمية للسلطة المستقلة للانتخابات إلى جبهة الحكم الراشد ممثلة، في مرشحها بن بوزة طارق باسم الجالية الجزائرية بجنوب فرنسا، بحسب بيان للحزب المذكور.

وشددت الجبهة على أهمية إنصاف مرشحهم بن بوزة طارق بوصفه نائبا فعليا حائزا لأغلبية أصوات الدائرة الانتخابية جنوب فرنسا، معتبرة ذلك “تثمينًا للثقة وتعزيزًا للإرادة الشعبية”.

وكشف الحزب أن مرشحه سبق أن أبلغ المجلس الدستوري قبل إعلان ترسيم النتائج بأن المحاضر التي قدمها بخضرة مشكوك فيها وخالية من الصحة، وعليه، فإن جبهة الحكم الراشد تؤكد أحقيتها الكلية في استخلاف المقعد البرلماني، مثلما يضيف المصدر.